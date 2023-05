Segundo o Corriere della Sera, a água verde fosforescente foi identificada na manhã deste domingo, 28 de maio, na Ponte de Rialto, em Veneza.

"Esta manhã, uma mancha verde fosforescente apareceu no Grande Canal de Veneza, relatada por alguns moradores perto da Ponte Rialto. O autarca convocou uma reunião urgente com a polícia para investigar a origem do líquido”, escreveu o presidente da região do Veneto, Luca Zaia, no Twitter.

Assim, foi aberto um inquérito para encontrar respostas para o sucedido. Já foram recolhidas algumas amostras da água para análise.

Até ao momento, nenhum grupo de ambientalistas reivindicou a responsabilidade pelo sucedido, diz a CNN internacional.

Várias teorias surgiram online, incluindo que a cor pode ser causada por algas ou uma substância deitada ilegalmente ao canal.

Em 1968, o artista argentino Nicolás García Uriburu tingiu as águas do canal de verde com um corante chamado Fluoresceína, durante a Bienal anual de Veneza, com o objetivo de chamar a atenção para questões ecológicas e a relação entre natureza e civilização.