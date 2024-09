Para além da chuva, o IPMA também avisa para a "possibilidade de ocorrência de trovoada".

A chuva prevista pela IPMA pode ajudar no combate aos incêndios. Em Castro Daire, no distrito de Viseu, eram às 07:00 os fogos que mais meios mobilizavam, com mais de 800 operacionais no terreno, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Apesar dessa perspectiva por parte do IPMA, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Viseu Dão Lafões, Miguel Ângelo David, vincou que "há muito trabalho pela frente" no incêndio de Castro Daire e que "não é por caírem umas pinguinhas que poderemos considerar as coisas resolvidas".

"Não choveu em todo o lado. [...] Caíram umas pingas nalguns sítios, nalguns sítios também tenho reporte que choveu muito, mas as equipas continuam a fazer os trabalhos", disse Miguel Ângelo David à agência Lusa pelas 00:50.

Às 07:00, cerca de 2.700 operacionais, apoiados por 838 meios terrestres, combatiam 44 incêndios (em curso, em conclusão e resolução) em todo o território de Portugal continental,

De acordo com informação disponível no site oficial da ANEPC na Internet, os dois fogos em Castro Daire, no distrito de Viseu, eram os que me preocupavam e meios mobilizavam, apesar da mudança no estado do tempo, com alguns aguaceiros registados na região.

Com Lusa.