Álvaro Campelo explica que as pesqueiras “ultrapassam a paisagem, os saberes, as artes de pesca e o conhecimento do rio e da natureza”. Encerram “dimensão cultural”, por exemplo, através da gastronomia, como é o caso da lampreia, um “valor económico” que pode ser potenciado.

A “conjugação dos fatores naturais e culturais” é, para o antropólogo, “um contributo” que pode travar “a desertificação acentuada que a região conheceu nos últimos anos”.

O aproveitamento turístico do potencial das pesqueiras é apontado como “muito importante” para a preservação deste património transmitido de geração em geração, um “bem” que passa de pais para filhos, como se de um testemunho se tratasse.

O acesso às “armadilhas” faz-se por trilhos íngremes e sinuosos, cravados nos bosques. Seria assim há séculos e é assim ainda hoje.

António Castro, de 75 anos, é o pescador mais antigo do troço de rio que passa em Alvaredo, Melgaço. Para pescar percorre os mesmos caminhos “há mais de 60 anos”. Herdou a pesqueira dos pais, que a receberam dos avós, e que deixará ao sobrinho Diogo, de 32 anos.

“Já lhe disse que tem de pegar na pesqueira. Este ano ainda venho ajudar, mas depois… A idade já é bastante”, confessou.

Diogo Castro recebeu o testemunho do pai e é com “todo o gosto” que irá dar “continuidade” ao do tio António.

No “processo de passagem”, contou Álvaro Campelo, a pesqueira “nunca fica na posse de uma só pessoa”. A sua “administração”, é atribuída a um “patrão” e a utilização definida num “rol” no qual se assentam “os dias, as horas e tempos de pesca”. Os diferentes “donos” dividem a utilização, bem como as suas despesas, como o pagamento do IMI.

Todas as pesqueiras têm nome, como Mata Jesus, Mal Paga ou Esquina, por exemplo, e Diogo Castro e o tio “armam” todos os anos cerca de 10, umas “herdadas”, outras “alugadas”.

Também funcionário público e presidente da Junta de Alvaredo, Diogo Castro é um dos principais impulsionadores da classificação das pesqueiras, considerando que será “um prazer para os pescadores e a forma de lhes dar mais importância”.

Melhorar os acessos às pesqueiras, criar novos trilhos e rotas visitáveis e construir propostas turísticas, associadas à produção do vinho Alvarinho, que atraiam turistas e os conduzam numa viagem ao passado, são ideias que o autarca gostaria de ver postas em prática para “partilhar” o que diz ser “único no mundo”.

A capitania de Caminha, responsável pelo licenciamento e fiscalização das pesqueiras portuguesas, foi chamada a dar o seu contributo para a classificação.

O comandante Pedro Costa aponta o registo das pesqueiras desde 1897, ano do primeiro regulamento de pesca do troço internacional do rio Minho. Desde então, por não ser permitida a construção de novas, “estão registadas 656, mas apenas 161 licenciadas para a pesca”.

Pedro Costa considera “fundamental” a classificação como forma de “potenciar” aquele legado ancestral.

Nas pesqueiras, a faina começa quando as espécies entram no rio, em direção à nascente, para cumprir a fase de reprodução. A partir de 15 fevereiro e até 21 maio, vai voltar a pescar-se lampreia no Minho. A safra continua a partir de 1 de abril e até 1 de junho para as outras espécies que habitam o rio.