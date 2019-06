"Também acho que há aqui algum reconhecimento para a Cisco Portugal, porque é graças ao facto de ser uma empresa tão boa mesmo dentro da própria empresa a nível global que faz com que a gestão de topo" da multinacional norte-americana "olhe para Portugal como um destino onde consegue encontrar grande talento", apontou.

Por isso, "no final do dia (..) é uma grande e enorme vitória mais uma vez do talento português", sublinhou.

Questionado se o reforço da Cisco em Portugal serve de 'cartão de visita' a outras empresas internacionais que estejam a olhar para o mercado português como opção de aposta, Luís Castro Henriques foi perentório: "Sem dúvida".

E acrescentou: "Às vezes os namoros com as novas empresas são mais rápidos do que com empresas que já cá estão", mas no final "têm todos acabado em bem".

A abertura oficial do centro, que poderá contratar até 200 engenheiros nos próximos tempos, contou com a presença do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira.