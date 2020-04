“Ao dia de hoje, os números indicam que não é possível levantar as medidas de restrição. Mas os números também nos dizem e as curvas apontam para que, daqui a uns dias, a umas semanas, o país seja confrontado com a data em que pode regressar à normalidade, em que gradualmente possamos colocar medidas de alívio”, afirmou André Silva, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com epidemiologistas no Infarmed, em Lisboa.

Para a implementação de “medidas de alívio”, o porta-voz do PAN lembrou que são necessários alguns requisitos, a começar pela elaboração de planos de contingência em todas as empresas para que, “quando confrontados com novos surtos ou novos contágios porque eles irão existir, se possa de uma forma muito eficaz controlar, isolar e ir atrás da cadeia de transmissão” e não aconteça o mesmo que nos lares de idosos.

“Outro aspeto que é preciso garantir é um sistema de vigilância eficaz, robusto, para de facto identificar novos casos e cadeias de contagio que possam surgir”, continuou o deputado, sublinhando a importância de “materializar” e “sair do abstrato” para que a DGS e o governo concretizem “em cada instituição, em cada município o que é que, como é que se vão coordenar todos estes meios humanos para o efeito”.

“Acontece que no nosso país, as pessoas que têm que estar a dar as primeiras respostas nesta primeira fase são os especialistas em saúde publica e nós temos muito poucos, cerca de um rácio de um para 80 mil quando devíamos ter um rácio na ordem de um para 25 mil”, aditou o dirigente.