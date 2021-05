A operação Censos 2021 começou a 5 de abril, com a entrega das cartas que habilitam os cidadãos a responder pela Internet às perguntas do recenseamento, enquanto as respostas começaram a ser entregues no dia 19 de abril, terminando esta segunda-feira.

O Recenseamentos da População e da Habitação – ou CENSO – é a maior operação estatística realizada em qualquer país.

Os inquéritos abordam temas como o emprego, a saúde, a educação ou a utilização das tecnologias de informação. Os dados censitários permitem a análise da estrutura social e económica do país, da sua evolução e tendências, bem como a comparação com outras sociedades e países.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) é a entidade responsável pela sua preparação e realização e conta com a colaboração do Serviço Regional de Estatística dos Açores, da Direção Regional de Estatística da Madeira, das Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia.

Desde 1981 que os Censos em Portugal se realizam nos anos terminados em 1, de acordo com as obrigações europeias em vigor. Os últimos tiveram lugar em 2011.

Caso ainda não tenha respondido aos Censos e tenha dúvidas de como deve proceder, recorde aqui este guia com perguntas e respostas sobre o tema.

De recordar que todos os inquéritos efetuados pelo INE são de resposta obrigatória, de acordo com a Lei 22/2008 de 13 de maio (Lei do Sistema Estatístico Nacional) e o Decreto-Lei nº 54/2019 de 18 de abril, que estabelece as normas a que deve obedecer a realização dos Censos 2021. Assim, não responder dá direito a multa.