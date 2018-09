Paco Arango queria dedicar parte do seu tempo a um projeto de voluntariado para devolver a sorte que teve na vida e, por sugestão de um amigo, começou a fazer voluntariado com crianças com cancro num hospital pediátrico em Espanha em 2001.

“Entrei pela porta e nunca mais saí”, contou hoje aos jornalistas durante uma visita ao serviço de pediatria do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.

Em 2005, criou a Fundação Aladina para melhorar as condições de crianças e adolescentes com cancro e apoiar suas famílias e, em 2001, estreou-se como realizador de cinema com o filme “Maktub” e destinou o primeiro meio milhão de euros das receitas para a melhoria do hospital pediátrico oncológico Menino Jesus em Espanha.

Desde então nunca mais parou. Hoje está em Portugal para apresentar o filme solidário “O que de verdade importa”, cujas receitas vão reverter na totalidade revertendo para o IPO de Lisboa para apoiar as obras já em curso da nova Unidade de Transplante de Medula, orçadas num milhão de euros.