Loubo, o cão pastor-belga-malinois do falecido ator Alain Delon, "não será sacrificado" para acompanhar o artista no túmulo, como ele desejava, anunciou esta terça-feira a Fundação Brigitte Bardot, que citou a família do ator.

"Não se preocupem com Loubo! Muitos de vocês enviaram-nos mensagens sobre o futuro de Loubo, o cachorro de Alain Delon", publicou na plataforma X a fundação presidida por Brigitte Bardot, a ex-atriz francesa que se tornou uma fervorosa defensora dos animais. "Tem o seu lar e a sua família, os familiares de Alain Delon confirmaram-nos que cuidarão de ele", foi ainda referido. Em 2018, Alain Delon tinha expressado o seu desejo de que o animal o acompanhasse no seu leito de morte. Loubo é "um pastor belga que amo como a um filho. Se eu morrer antes dele, pedirei ao veterinário para irmos juntos. Receberá uma injeção para que morra nos meus braços. Prefiro isso do que saber que morrerá de tristeza sobre o meu túmulo", disse o ator ao Paris Match. Alain Delon morreu no domingo aos 88 anos. Os seus filhos, que anunciaram a notícia à AFP, mencionaram especificamente o cão na sua mensagem. "Alain-Fabien, Anouchka, Anthony, assim como Loubo, têm a imensa dor de anunciar a partida do seu pai", dizia a mensagem. Na terça-feira, vários ativistas expressaram consternação com a perspetiva de um animal saudável ser sacrificado e ofereceram-se para encontrar um novo lar para o cão, refere o The Guardian. Em França, não há nenhuma lei que impeça os donos de sacrificar os seus animais, mas cabe aos veterinários decidir se desejam ou não realizar os seus desejos. De recordar que Alain Delon criou uma capela num cemitério contendo os restos mortais de pelo menos 35 dos seus cães, no terreno arborizado da sua casa, La Brûlerie, 136 quilómetros a sudeste de Paris, que comprou no início da década de 1970.