A Câmara Municipal do Porto e a farmacêutica BIAL vão dinamizar uma sessão de esclarecimentos dedicada à perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA), no âmbito do Programa Municipal de Promoção de Literacia em Saúde. O evento, marcado para 12 de junho, já está esgotado, mas será possível assistir online.

Esta sessão tem lugar a 19 de junho, às 18h30, no Palacete dos Viscondes de Balsemão, no Porto, e conta a participação de Micaela Guardiano, médica pediatra do neurodesenvolvimento, Inês Homem de Melo, médica psiquiatra, numa conversa moderada por Margarida Santos, médica de medicina geral e familiar.

Para Catarina Araújo, Vereadora da Saúde e Qualidade de Vida da Câmara do Porto, “a literacia em saúde é hoje reconhecida como um determinante fundamental da saúde pública. Promovê-la é dotar os cidadãos de ferramentas para compreender, decidir e cuidar da sua saúde, capacitando-os para escolhas informadas sobre o seu bem-estar". Assim, continua, esta sessão representa "uma oportunidade concreta de aproximar o conhecimento científico das pessoas, num investimento claro em cidadania ativa, para uma utilização mais eficiente dos recursos e uma sociedade mais equitativa”.

Em cima da mesa estarão questões como o diagnóstico tardio de PHDA, o estigma que esta acarreta, e o seu impacto na vida de crianças e adultos.

Com a sessão presencial já esgotada, será possível assistir em direto através do canal de YouTube da Bial.

Esta iniciativa conta ainda com o apoio da Sociedade Portuguesa de Défice de Atenção (SPDA) e da Brainstorm – Associação Portuguesa de PHDA.

A conversa vai ainda dar origem a um episódio especial do podcast "Top of Mind", da BIAL, cumprindo com o objetivo de partilhar "informação credível, relevante e descomplicada" com doentes, cuidadores e familiares, nota Bruno Dias, diretor de medical affairs para Portugal e Espanha, da BIAL.

