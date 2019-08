Se as intervenções atuais contra a malária chegassem a 90% da população de 29 países onde ocorrem 95% dos casos evitavam-se 4 milhões de mortes até 2030, revela um estudo da Organização Mundial de Saúde, divulgado hoje.

Ainda de acordo com o relatório do Grupo Consultivo Estratégico da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre Erradicação da Malária, publicado esta sexta-feira, esta expansão das intervenções custaria cerca de 34 mil milhões de dólares (30,7 mil milhões de euros), mas representaria um impacto económico positivo de cerca de 283 mil de dólares (cerca de 256 mil milhões de euros) no Produto Interno Bruto desses países.

Os benefícios seriam ainda maiores entre algumas das populações mais vulneráveis, como as crianças com menos de cinco anos, que representam 61% de todas as vítimas mortais.

Segundo o último relatório mundial da malária da OMS, o mundo não deve cumprir as metas para 2030 estabelecidas na estratégia técnica global da OMS para a malária 2016-2030, que era alcançar uma redução de 90% na incidência de casos de malária e taxa de mortalidade.

Todos os anos, o número global de novos casos de malária ultrapassa os 200 milhões, sendo que a cada dois minutos uma criança morre desta doença tratável.

As taxas de infeção pela doença mantêm-se desde 2015.