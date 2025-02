Segundo fonte oficial do emblema do concelho de Guimarães, o italiano, de 49 anos, assinou um contrato válido até ao final da presente época e orientou o primeiro treino hoje à tarde, estando pronto para liderar a equipa ‘cónega’ na receção ao Estrela da Amadora, referente à 24.ª jornada do campeonato e marcada para domingo, às 15:30.

O técnico vai cumprir a segunda experiência da temporada na I Liga, depois de ter comandado o Boavista, 18.º e último classificado, com 12 pontos, entre a primeira e a 20.ª jornadas, em que os ‘axadrezados’ perderam com o Famalicão (2-0), em 31 de janeiro.

Treinador do Olhanense entre as épocas 2014/15 e 2016/17, Cristiano Bacci vai assumir o Moreirense no 11.º lugar da tabela, com 26 pontos, após sete vitórias, cinco empates e 11 derrotas, em 23 jornadas sob o comando de César Peixoto.

Os vimaranenses assinalaram hoje a saída do ex-treinador através das páginas nas redes sociais, com uma mensagem de agradecimento.

“Obrigado, ‘mister’! O seu profissionalismo, compromisso e dedicação ao longo do percurso no nosso clube não serão esquecidos”, lê-se, após consumada a rescisão do contrato que ligava o técnico de 44 anos aos minhotos até ao final da temporada.