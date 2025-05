“De acordo com as averiguações iniciais, uma pessoa na estação central terá ferido várias pessoas com uma faca. O suspeito foi preso pela polícia”, anunciou a polícia de Hamburgo, na rede social X.

A agência France-Presse (AFP) avança que do ataque resultaram 12 feridos.

Antes, a polícia tinha referido, na mesma rede social, que estava em curso “uma grande operação policial” no local.

Segundo um porta-voz dos bombeiros de Hamburgo ouvido pela AFP, vários feridos estão em estado crítico.