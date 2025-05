Segundo o Comando Distrital de Leiria da PSP, hoje, cerca das 00h50, no interior do recinto da Feira de Leiria, “um jovem de 20 anos de idade foi esfaqueado na mão, na perna e face, por um grupo de cinco a seis jovens”.

Num comunicado, a PSP adiantou que a vítima foi socorrida no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica e teve de ser hospitalizada “sem que corra perigo de vida”.

“Após consumadas as agressões, todos os suspeitos encetaram fuga para parte incerta. A PSP de Leiria conseguiu, através de uma testemunha, saber quem são os suspeitos, estando a promover diligências policiais urgentes para apuramento integral dos factos”.

A PSP acrescentou que “foram também preservadas imagens de videovigilância e apreendida uma faca que tudo indicia ter sido utilizada pelos suspeitos no ataque à vítima”.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que “tanto a vítima como testemunhas estão a trabalhar neste período na Feira de Leiria”, tendo o crime ocorrido “junto ao espaço onde os trabalhadores da feira pernoitam”.

O Comando Distrital de Leiria da PSP salientou ainda que continua “empenhado no aumento do sentimento de segurança junto da população local e na procura da responsabilização dos autores dos mais diversos ilícitos criminais”.

A Feira de Leiria começou em 1 de maio, termina no dia 1 de junho e decorre no estacionamento do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa.

Anunciado como o maior evento de Leiria, o programa contempla concertos e tem espaços dedicados às diversões, gastronomia e comércio.

Em 2024, a Feira de Leiria recebeu cerca de 850 mil visitantes.