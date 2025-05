Os dois Governos de José Sócrates resistiram a seis moções de censura ao longo de seis anos, de 2005 a 2011. Duas do CDS-PP, duas do Bloco de Esquerda e mais duas do PCP/CDU. Revisitando tempos de grave crise económica e conturbação política, Francisco Sena Santos lembra o momento em que o primeiro-ministro socialista acaba por sair do Parlamento, em 2011, no terceiro episódio do podcast A Reviravolta: moções que derrubaram governos.

Ao ver rejeitado o plano de sobrevivência - o PEC (Plano de estabilidade e crescimento), chumbado por todos os deputados da oposição, o governo de Sócrates começ a a ficar mais vulnerável à resistência. À data, o socialista reclamava que estava a ser atacado por uma coligação negativa de forças políticas, que não o deixavam governar, mesmo em situação eminente de bancarrota.

Então, Portugal precisou de ajuda internacional para ultrapassar os catastróficos números das contas públicas, o que resultou em novas políticas de austeridade da Troika, que deixam marcas até hoje. Sócrates conseguiu, assim, dividir o próprio PS, com a ala mais à esquerda a intitulá-lo 'neo-liberal'. Mas apesar dos conflitos internos, manteve-se no poder até 2011, sem maioria absoluta.