O anúncio surge no site da marca: "141 anos a espalhar cor e alegria pelo mundo já merecem um primeiro leilão, a acontecer no final deste ano (em data e local a comunicar oportunamente), numa parceria com a reconhecida leiloeira Cabral Moncada".

"As candidaturas já se encontram abertas, se tiver uma ou várias peças antigas, especiais para si e com características singulares, pode candidatá-la a partir de hoje e até 20 de julho", pode ler-se.

"Vamos fazer do I Grande Leilão Bordallo Pinheiro – Cabral Moncada um momento de celebração do génio de Raphael e seu filho, Manuel Augusto!", diz ainda a Bordallo Pinheiro.

No formulário, quem pretender inscrever-se tem de dar informações sobre o estado de conservação da peça e incluir fotografias que provem a sua autenticidade.