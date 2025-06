Segundo o The Guardian, há uma série de etapas rápidas que podem ajudar qualquer pessoa a recuperar o acesso ao e-mail e proteger as contas vinculadas ao mesmo.

O que se deve fazer ao descobrir que a conta foi roubada?

Alterar a senha num dispositivo onde a conta já esteja conectada.

É aconselhável que isto seja feito num local familiar e num dispositivo familiar, onde a conta de e-mail seja utilizada frequentemente, como um computador ou um telefone conectado à rede Wi-Fi de casa.

Utilizar o método de recuperação de conta da Google ou Microsoft e aceder à conta através do e-mail de recuperação ou telefone.

É importante responder a todas as perguntas de recuperação da melhor maneira possível, incluindo quaisquer senhas antigas. Pode levar até 24 horas para que a conta seja verificada e, então, recuperada.

Se todas as outras etapas falharem, deve ser criada uma nova conta de e-mail para que todos os dados de login de vários sites possam ser migrados rapidamente.

O que se deve fazer ao recuperar a conta ou criar uma nova?

Definir uma senha nova, que seja forte e exclusiva para a conta de e-mail.

A senha deve ter, pelo menos, 12 caracteres — mas quanto maior, melhor. É recomendável usar uma combinação de letras, números e caracteres especiais. Algumas dicas incluem usar uma combinação de palavras aleatórias, ou uma citação memorável, e evitar combinações simples.

Configurar a verificação em duas etapas, utilizando uma aplicação geradora de códigos, em vez de mensagens de texto por SMS.

Em alguns casos, também é possível utilizar dados biométricos, como o reconhecimento facial, para autenticar uma conta, evitando uma palavra-passe que pode ser hackeada.

Definir um e-mail de recuperação e um número de telefone.

É também importante definir todas as perguntas de segurança que a conta permitir, nas configurações, e torná-las o mais difíceis de adivinhar. É igualmente importante anotar as respostas num lugar seguro.

E se a conta roubada for do Instagram ou Facebook?

Nestes casos, o ideal é aceder aos formulários de recuperação disponibilizados pelas próprias plataformas.

No Instagram, é possível clicar em “Obter ajuda para iniciar sessão” (em Android) ou “Esqueceu-se da palavra-passe?” (em iOS) e seguir os passos indicados. O Instagram pode pedir a verificação da identidade através de um código enviado por e-mail, SMS ou, em situações mais graves, através de uma fotografia ou documento de identificação.

No caso do Facebook, deve ser utilizado este link para reportar a conta como comprometida e iniciar o processo de recuperação. Quanto mais cedo for feita a denúncia, maior a probabilidade de recuperar o acesso com sucesso.