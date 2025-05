Publicados no âmbito do Dia Mundial da Internet, que se assinala no sábado, os dados do INE indicam que, no ano passado, 88,5% da população residente dos 16 aos 74 anos utilizou a Internet nos três meses anteriores ao inquérito, uma proporção que se mantém inferior à média de 92,8% da União Europeia (UE27), “apesar da trajetória de convergência”.

Em 2010 a percentagem de utilizadores da Internet em Portugal era de 51,1%, contra 66,5% na UE27.

Segundo o INE, comunicar e aceder a informação continuava a ser a principal atividade realizada pelos utilizadores da Internet: 93,3% trocaram mensagens instantâneas, 87,9% pesquisaram informação sobre produtos ou serviços e 86,7% enviaram ou receberam ‘e-mails’.

De registar ainda que 19,6% dos indivíduos expressaram opinião sobre questões cívicas ou políticas e 13,2% participaram em consultas/votações sobre estas questões.

Do inquérito resulta ainda que, em 2024, 90,6% dos agregados familiares em Portugal tinham acesso à Internet em casa, sendo a falta de conhecimento para utilização (69,9%), o custo elevado do acesso e do equipamento (47,9% e 44,2%, respetivamente) e a pouca utilidade ou interesse (41,0%) os principais motivos apontados pelas famílias que não o tinham.

No ano passado, 82,5% dos utilizadores de Internet usaram equipamentos ou sistemas conectados ‘online’ (Internet das Coisas), contra 70,5% em 2020, principalmente os equipamentos de entretenimento como a televisão (72,2%) e as consolas de jogos (26,0%).

A utilização da Internet é universal até aos 24 anos, tendendo a diminuir à medida que a idade aumenta, situando-se nos 61,1% na faixa etária dos 65 aos 74 anos.