Em causa estão duas situações ocorridas no mesmo estabelecimento de diversão noturna, nos dias 20 e 27 de abril, segundo refere, em comunicado, o Cometlis.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 25 e os 48 anos, são suspeitos da prática de dois crimes de ofensas à integridade física qualificada.

Segundo avançou a CNN Portugal, a discoteca envolvida é o Lisboa Rio, no Cais do Sodré.

A primeira situação teve lugar no dia 20 de abril e teve como vítimas cinco turistas de nacionalidade inglesa, impedidos pelos seguranças de entrar no espaço noturno.

“Após um breve diálogo entre os turistas e os vigilantes, sem que nada o fizesse prever um dos vigilantes desfere um soco na face de um dos turistas, tendo, de seguida, surgido mais cinco ou seis indivíduos, possivelmente seguranças daquele estabelecimento, que atacaram o grupo de cinco amigos com vários socos e pontapés”, relata a PSP.

Uma das vítimas ficou com “hematomas e escoriações no corpo todo e a segunda fraturou a tíbia, perónio, tendo sido internado e submetido a cirurgia ortopédica e maxilo-facial”.

A segunda situação ocorreu no dia 27 de abril no interior do mesmo estabelecimento e teve como vítimas dois clientes ingleses.

Segundo explicou a PSP, tudo começou após os seguranças terem exigido aos dois turistas o pagamento de 30 euros, alegando tratar-se do valor de consumo mínimo.

“Ambos ter-se-ão recusado a pagar o que lhes era exigido, justificando que apenas tinham bebido uma cerveja, e que ninguém lhes explicou o consumo mínimo quando lhes entregaram os cartões à entrada da discoteca. Em ato continuo a esta troca de palavras, ocorrida sempre em inglês, três seguranças que ali se encontravam cercaram as vítimas e começaram a desferir socos numa das vítimas”, descreve a nota.

A estas sucederam-se mais episódios de agressão, segundo prossegue a PSP.

“Ambas as vítimas ficaram com hematomas e escoriações na zona da face e cabeça e uma delas ficou com o braço fraturado, sendo sido internado e submetido a cirurgia”, descreve a PSP.

Os detidos já foram presentes a Tribunal para aplicação das respetivas medidas de coação, tendo ficado sujeitos a apresentações periódicas e proibição do exercício.