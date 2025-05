Na rede social X, o Metropolitano de Lisboa explica que todas as linhas estão com circulação interrompida "devido a uma falha de energia", fazendo também a nota de que a estação Alvalade e Martim Moniz estão "encerradas". Ainda não há previsão para o retomar do serviço normal.

De recordar que hoje, devido a razões de segurança no âmbito de um plano definido pelas autoridades as estações Parque, Marquês de Pombal, Avenida e Picoas estiveram encerradas desde as 17h30. Entretanto, já foram reabertadas.

À agência Lusa, a empresa explicou que "está a tentar identificar o problema e a envidar todos os esforços para a sua rápida resolução", ressalvando que este problema nada tem a ver com a realização do jogo de futebol Benfica-Sporting, nem com o "elevado número de clientes".