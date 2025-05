"A Ucrânia e os seus aliados estão prontos para um cessar-fogo completo e incondicional em terra, mar e ar por pelo menos 30 dias a partir de segunda-feira", escreveu Andrii Sibiga na rede social X.

O Kremlin comentou a atitude "confrontacional" dos europeus em relação à Rússia, sem responder diretamente ao ultimato dos aliados de Kiev.

"Estamos a ouvir declarações contraditórias da Europa. Em geral, concentram-se mais no confronto do que em tentativas de reavivar as nossas relações de uma forma ou de outra", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, aos jornalistas.

Esta visita marca a primeira deslocação conjunta dos quatro líderes à Ucrânia desde o início do conflito, simbolizando um apoio reforçado à nação invadida.

Já entre a Índia e o Paquistão, o cessar-fogo, anunciado pelos EUA chegou: "após uma longa noite de negociações mediadas pelos Estados Unidos, tenho o prazer de anunciar que a Índia e o Paquistão concordaram com um cessar-fogo total e imediato", escreveu o presidente na sua rede Truth Social. "Parabéns a ambos os países por usarem o bom senso e a inteligência", acrescentou.

Mas fortes explosões foram ouvidas em Srinagar, a principal cidade de Caxemira controlada pela Índia.

“Mas o que raio se passou com o cessar-fogo? Ouviram-se várias explosões em toda Srinagar!”, escreveu o chefe do Governo regional da Caxemira administrada pela Índia, Omar Abdullah, nas redes sociais.

Já o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, declarou hoje que o país vingou a morte de inocentes com uma resposta adequada à Índia, num conflito bilateral de décadas.

Com a operação ‘Edifício Compacto, “o Paquistão atacou instalações militares indianas a partir das quais foram lançados ataques” contra o território paquistanês, afirmou Sharif, citado num comunicado do gabinete do primeiro-ministro. Esta operação foi lançada durante a madrugada, de acordo com fontes de segurança paquistanesas.

“Hoje, demos à Índia uma resposta adequada e vingamos as mortes de inocentes”, sublinhou.

*Com Agências