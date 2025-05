"Após uma longa noite de negociações mediadas pelos Estados Unidos, tenho o prazer de anunciar que a Índia e o Paquistão concordaram com um cessar-fogo total e imediato", escreveu o presidente na sua rede Truth Social. "Parabéns a ambos os países por usarem o bom senso e a inteligência", acrescentou.

Pouco depois, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, confirmou "um cessar-fogo com efeito imediato" numa mensagem na rede social X.

Uma fonte do governo indiano avançou, no entanto, que o acordo foi negociado diretamente entre a Índia e o Paquistão e que os dois países não planeiam discutir nenhuma questão além do fim das hostilidades.

Num comunicado, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que o acordo foi alcançado após extensas negociações entre si, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, os primeiros-ministros Narendra Modi, da Índia, e Shehbaz Sharif, do Paquistão, bem como com outras autoridades.

"Tenho o prazer de anunciar que os governos da Índia e do Paquistão concordaram com um cessar-fogo imediato e em iniciar negociações sobre uma ampla gama de questões num local neutro", disse Rubio na rede X.

"Elogiamos os primeiros-ministros Modi e Sharig pela sua sabedoria, prudência e capacidade de governar ao escolher o caminho da paz", acrescentou.

O anúncio foi feito após uma perigosa escalada do conflito, com um contra-ataque paquistanês à Índia neste sábado, em retaliação aos ataques com mísseis a três das suas bases aéreas.