“O Paquistão violou mais uma vez o acordo de cessar-fogo ao realizar bombardeamentos de artilharia nos setores de Bhimber Gali e Poonch-Rajauri” na Caxemira indiana, referiu Exército indiano na sua conta na rede social X, acrescentando que tinha “respondido de forma apropriada e calibrada”.

A Índia lançou ataques com mísseis contra nove locais que albergam “infraestruturas terroristas” localizados em território paquistanês, anunciou Nova Deli na quarta-feira (hora local), citada pela agência France-Presse (AFP).

De acordo com uma autoridade de segurança paquistanesa citada pela Associated Press (AP), um dos ataques lançado por Nova Deli atingiu uma mesquita na cidade de Bahawalpur, no Punjab, onde uma criança morreu e uma mulher e um homem ficaram feridos.