No vídeo partilhado pela CNN Portugal, António José Seguro acrescenta que “o que nos falta hoje não é apenas estabilidade, é confiança, confiança nas instituições, confiança de que quem está no poder serve e não se serve, confiança que deixaremos aos nossos filhos mais do que recebemos dos nossos pais”, diz.

António José Seguro junta-se a Luís Marques Mendes e a Henrique Gouveia e Melo, que já tinham oficializado as suas candidaturas a Belém.

António José Seguro tem 63 anos, é professor universitário. Tem um vasto percurso dentro do PS e nas instituições em Portugal: liderou a Juventude Socialista, foi deputado e eurodeputado, secretário de Estado (da Juventude e Adjunto do Primeiro-Ministro), e ministro (Adjunto do Primeiro-Ministro) no governo de António Guterres. Em 2011, sucedeu a José Sócrates como secretário-geral do PS, antes de ser derrubado por António Costa. Exerceu também as funções de Conselheiro de Estado.