Os Açores iniciaram uma nova crise sísmica no dia 3 de junho, com pequenos eventos sísmicos sobretudo ao largo da ilha de São Miguel, confirmou ao SAPO24 a técnica Superior do CIVISA (Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores), Rita Carmo. "A verdade é que ontem intensificou-se".

Até agora o sismo com intensidade mais alta registado foi esta manhã, às 8h24, com intensidade de 3.4 na escala de Richter, no mar e ao largo da localidade de Vila Franca de Campo, na ilha de São Miguel. "O que ainda é difícil ser sentido pela população", destaca a especialista.

"Os sismos estão a acontecer todos a uma certa distância, mas o CIVISA está a acompanhar a situação e espera-se que a população possa continuar a sentir alguns eventos nos próximos dias", garante Rita Carmo. "A população dos Açores sabe como lidar com este tipo de eventos, porque esta é uma zona sísmica, mas vamos continuar atentos", sublinha.

O que fazer em caso de sismo?

O CIVISA tem uma lista de recomendações sobre o que fazer em caso de sismo nomeadamente:

Antes

Informe-se sobre as causas e efeitos possíveis de um sismo na sua zona. Fale sobre o assunto de uma forma tranquila e serena com os seus familiares e amigos;

Elabore um plano de emergência para a sua família. Certifique-se que todos sabem o que fazer no caso de ocorrer um sismo. Combine previamente um local de reunião, para o caso dos membros da família se separarem durante o sismo;

Organize o seu kit de emergência. Reúna uma lanterna, um rádio portátil e pilhas de reserva para ambos, bem como um extintor e um estojo de primeiros socorros. Armazene ainda água em recipientes de plástico e alimentos enlatados para dois ou três dias (verifique com periodicidade os prazos de validade);

Identifique os locais mais seguros, distribuindo os seus familiares por eles: vão de portas interiores, cantos de paredes mestras, debaixo de mesas e camas sólidas. Mantenha uma distância de segurança em relação a objetos que possam cair ou estilhaçar;

Conheça os locais mais perigosos, como junto a janelas, espelhos, candeeiros, móveis e outros objetos que possam tombar. Não utilize elevadores e afaste-se de saídas para a rua;

Fixe as estantes, os vasos e floreiras às paredes da sua casa. Coloque os objetos pesados, ou de grande volume, no chão ou nas estantes mais baixas. Ensine todos os familiares como desligar a eletricidade e cortar a água e o gás. Tenha à mão, em local acessível, os números de telefone de serviços de emergência.

Durante

Dentro de casa-Abrigue-se no vão de uma porta interior, nos cantos das salas ou debaixo de uma mesa ou cama;-Mantenha-se afastado de janelas e espelhos. Tenha cuidado com a queda de candeeiros, móveis ou outros objetos.

Na rua-Dirija-se para um local aberto, com calma e serenidade, longe do mar ou cursos de água;-Não corra nem ande a vaguear pela ruas;-Mantenha-se afastado dos edifícios (sobretudo os mais degradados, altos ou isolados) dos postes de eletricidade e outros objetos que lhe possam cair em cima;-Afaste-se de taludes, muros, chaminés e varandas que possam desabar.

A conduzir-Pare a viatura longe de edifícios, muros, taludes, postes e cabos de alta tensão e permaneça dentro dela.

Depois