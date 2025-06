Na Alemanha, Marcelo Rebelo de Sousa, irá também "estar com as comunidades portuguesas no âmbito do 10 de junho", segundo uma carta enviada pelo chefe de Estado à Assembleia da República, em que pede assentimento para essa deslocação, entre sábado e domingo.

A seleção portuguesa masculina de futebol vai disputar a final da Liga das Nações às 20:00 de domingo, em Munique, depois de ter vencido na quarta-feira a Alemanha, por 2-1.

A outra meia-final desta competição será disputada hoje, entre as seleções de Espanha e França.

As comemorações do 10 de Junho em Portugal vão ter lugar no Algarve, em Lagos.

O içar da bandeira nacional, que normalmente marca o arranque destas comemorações, está marcado para as 10:00 de 09 de junho. A cerimónia militar do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas será no dia 10 de Junho, a partir das 11:00.

O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.