Um jogo que não é apenas um jogo. É um dérbi, entre Benfica e Sporting, e este pode ser histórico. Pela primeira vez pode haver um campeão saído de um embate entre águias e leões.

Não há grande ciência para encontrar um campeão neste jogo. O Benfica, a jogar em casa, sagra-se campeão automaticamente se vencer por dois golos de diferença (perdeu 1-0 em Alvalade no jogo da primeira volta), ao passo que um triunfo, por qualquer resultado, dá o bicampeonato aos comandados de Rui Borges.

Já houve casos de campeões em casas de rivais, nomeadamente envolvendo o FC Porto, mas num dérbi será caso inédito. Quem já os disputou diz que, desta vez, será diferente.

Em 2004/2005, num Benfica-Sporting, até poderia ter havido campeão, se os leões vencessem na Luz, mas tal não aconteceu, com as águias a vencerem, tendo acabado por conquistar o campeonato uma ronda depois. Nesse dérbi esteve Fábio Rochemback, internacional brasileiro que mandava no meio-campo do Sporting. Desde então nunca mais tirou os olhos de cima dos seus leões e tem acompanhado os últimos anos dos verde e brancos, digam-se, gloriosos. Apesar dos leões jogarem fora, o antigo jogador acredita que Gyokeres e companhia saírão da Luz com o título.

"Os recordes são para serem quebrados. Não sabia que nunca tinha havido um campeão depois de um dérbi. A acontecer será especial e tenho a certeza que esta será a primeira vez, acredito muito no Sporting. O clube levou uma 'virada' e tem estado muito bem nos últimos anos, tem vencido praticamente todos os jogos grandes, como chamam aí, e tenho a certeza que vai acontecer o mesmo agora na Luz. Sinto o clube e os sócios muito confiantes, lutam até ao fim e aposto que será desta", disse ao SAPO24 Rochemback, que está ao corrente da veia goleadora de Gyokeres.

"Quem ainda não o conhece? É um monstro. No outro dia ouvi alguém dizer [Rui Borges, treinador do Sporting] que era o melhor avançado da Europa, atualmente. Na Europa há grandes jogadores, não sei se será ou não o melhor avançado, mas tenho a certeza que qualquer defesa o teme. Tem uma força física inacreditável, leva tudo à frente, corre que nem um louco. Lembra-me um pouco o Hulk [avançado brasileiro que passou pelo FC Porto], que grande jogador. Será ele a decidir? Não sei, tem argumentos para isso, mas se não for ele, que seja outro do Sporting, vou estar a torcer por isso", referiu o brasileiro.

Nesse mesmo jogo, em 2005, que Luisão decidiu, estava também o luso-francês Manuel dos Santos, mas jogou do lado dos encarnados. Atualmente treinador nas camadas jovens do Mónaco, o antigo médio reconhece que também vai seguindo o campeonato português e não se esquece desse jogo com o Sporting, há 20 anos.

"Eles estavam na frente e se ganhassem eram campeões. Nós tínhamos de dar tudo e o golo do Luisão garantiu-nos o título. Sabíamos que ainda tínhamos jogos pela frente, mas sabíamos que se vencessemos o Sporting dificilmente perdíamos outros jogos. Além de ganhar a um rival, a confiança seria outra. E foi assim que aconteceu", disse o antigo jogador, lançando o dérbi deste sábado, e destacando um jogador em especial.

"Di María, que jogador. Há quem lhe chame velho, pela sua idade, mas tem uma energia inesgotável. E podia estar a jogar onde quisesse, mas preferiu regressar ao Benfica, onde se começou a destacar na Europa. É sempre bonito ver algo assim, esquecer o dinheiro e lembrarmo-nos de quem nos fez bem. Tenho lido que poderá ser o seu último ano na Europa e uma despedida com uma vitória no campeonato será especial", disse Manuel dos Santos, confiante mesmo que as águias levantem a taça no próximo sábado.

"O Benfica a jogar em casa é sempre favorito, sempre. Todos sabem disso, mesmo que o clube não atravessasse um bom momento. Jogar na Luz é diferente, os adeptos puxam e levam a equipa ao colo. Gostava que o Benfica fosse já campeão, mas se não for já, que seja na última jornada. Tem de vencer por dois para ser já? Com o apoio dos adeptos, acredito que será possível. Será histórico, pelo que me diz, e isso também é algo que dá mais confiança aos jogadores: conseguir ser campeão em casa e diante do principal rival. Eu sei que um jogo contra o FC Porto também é muito importante, joguei alguns, mas o dérbi de Lisboa é sempre diferente. Tenho acompanhado o Sporting nos últimos anos e cresceram muito, fizeram uma aposta excelente e estão agora a conseguir resultados que não conseguiam há algum tempo. Por isso, também, será especial ser campeão perante um Sporting deste nível. Vou ficar a torcer pelo meu Benfica", concluiu o antigo futebolista.