Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) adiantou que, a partir do mesmo dia, 12 de maio, será reposta sem condicionamentos a circulação de comboios no período noturno entre o Cais do Sodré e Algés, após a conclusão de uma obra do Metropolitano de Lisboa.

Esta obra do Metro, realizada em articulação com a IP e a CP – Comboios de Portugal, provocou constrangimentos na circulação ferroviária entre Algés e o Cais do Sodré.

A intervenção foi realizada no âmbito da expansão do Metropolitano de Lisboa, para construção de um novo túnel que ligará a futura estação de Santos à atual estação do Cais do Sodré, que integrará a linha Circular.

No entanto, com o fim desta empreitada do Metro, em conjunto com a IP e a CP - Comboios de Portugal, inicia-se uma nova fase da obra de renovação da Linha de Cascais, mas desta vez entre Oeiras e Cascais, que obrigará a constrangimentos na circulação ferroviária neste troço durante o período noturno, segundo a IP.

Para minimizar os impactos na mobilidade dos utentes, será disponibilizado transporte aos passageiros através de autocarros, com os horários e as paragens disponíveis em www.cp.pt.