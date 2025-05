O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que Israel matou Mohammed Sinwar, considerado o líder do movimento islamita palestiniano Hamas em Gaza.

"Eliminámos Mohammed Sinwar", declarou o primeiro-ministro de Israel.

Com esta morte, anunciada por Israel, mas ainda não confirmada pelo Hamas, são já mais de dez os líderes deste grupo palestiniano e ainda do Hezbollah que o governo israelita terá morto deste o início da guerra na Faixa de Gaza.

Eis as principais mortes confirmadas por Israel desde outubro de 2023, quando o Hamas ataque o território israelita.

Ismail Haniyeh

O líder político do Hamas foi morto num ataque a um edifício onde estava hospedado em Teerão, a 31 de julho de 2024, para onde tinha viajado para assistir à tomada de posse do novo presidente do Irão.

Yahya Sinwar

Era considerado o arquiteto dos ataques de 7 de Outubro, tendo sucedido a Haniyeh como líder do grupo após a sua morte. Foi morto por Israel a 16 de outubro de 2024, em Rafah, no sul do enclave palestiniano.

Hassan Nasrallah

Chefe do Hezbollah, foi morto num ataque de Israel a Beirute, em setembro de 2024. A morte do líder de 64 anos representou um duro golpe para o grupo que liderava desde 1992.

Ibrahim Qubaisi

Era o chefe militar do Hezbollah e foi morto em setembro de 2024, após o bombardeamento de um prédio residencial de seis andares em Ghobeiri.

Ibrahim Aqil

Era o comandante da Força Radwan, a unidade de elite do Hezbollah, e foi morto num ataque lançado por Israel contra a capital do Líbano, Beirute, em setembro. Era responsável pelas operações especiais desta organização libanesa.

Ahmed Mahmud Wahbi

Foi o sucessor de Ibrahim Aqil e por isso começou a dirigir as operações militares da Força Radwan. Morreu num bombardeamento israelita em Beirute, em setembro do ano passado.

Mohammed Deif

Era o líder das Brigadas Al-Qassam, a ala militar do Hamas, e foi morto num ataque aéreo israelita a um complexo em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. Era visto, quando morreu, como o nº2 do Hamas, tendo a sua morte sido confirmada já este ano.

Mohammed Nasser

Comandante da Unidade Aziz do Hezbollah, foi morto em julho do ano passado em mais um ataque de drones por parte de Israel, no sul do Líbano.

Fuad Shukr

Principal comandante do Hezbollah, foi morto num ataque de Israel em Beirute, em julho de 2024. Segundo o porta-voz do Exército de Israel, "Fuad Shukr era o braço direito de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah.

Taleb Abdallah

Estava entre os membros de mais alto escalão do Hezbollah e foi morto em junho do ano passado, quando Israel atacou um centro de comando do Hezbollah.

Saleh al-Arouri

Chefe das operações do Hamas na Cisjordânia, morreu nnuma explosão em janeiro deste ano. Nos últimos anos, al-Arouri viveu em Beirute, onde atuava como embaixador do Hamas para o Hezbollah.

Marwan Issa

O Hamas confirmou a morte do número dois das Brigadas Al-Qassam em janeiro deste ano. De acordo com Israel, foi umm dos que planeou o ataque de 7 de outubro de 2023.

Ali Karaki

Israel lançou um ataque a 23 de setembro de 2024 contra este comandante do sul do Líbano, considerado na altura o número três do Hezbollah.