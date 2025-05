O presidente do PS, Carlos César, vai propor que o deputado Pedro Delgado Alves assuma a liderança parlamentar socialista de forma interina até à eleição do secretário-geral, adiantaram à Lusa fontes do partido.

Esta proposta foi anunciada por Carlos César numa reunião do Secretariado Nacional do PS, que decorre esta noite, segundo confirmaram à Lusa fontes socialistas. Esta tarde, à saída da audiência com o Presidente da República, o presidente do PS disse já tinha tomado uma decisão em relação à liderança parlamentar socialista e que a iria transmitir ao Secretariado Nacional de hoje, escusando-se então a avançar nomes ou um perfil. “É uma matéria sobre a qual também já tomei uma decisão, que vou transmitir hoje ao Secretariado Nacional do Partido, e no dia 3 de manhã ao Grupo Parlamentar, e que não me parece difícil nem polémica de tomar”, apontou. Carlos César — que assumiu de forma interina a liderança do PS após a demissão de Pedro Nuno Santos – referiu que a seu tempo iria comunicar a sua decisão, sobretudo “depois de hoje ainda falar com o Secretariado Nacional, que se mantém em funções”. Questionado sobre o perfil, Carlos César considerou que isso “é muito rebuscado”. “Além disso, o perfil de que me estou a lembrar da pessoa, poderia caber num número vasto de pessoas, portanto, induziria certamente o meu amigo em engano, e não estou disposto a fazer isso”, respondeu.