“Ficaremos em muito boas mãos para podermos projetar em cinco anos um período regular de funcionamento das instituições, sabemos com o que podemos contar, sabendo que não vem daí nenhuma surpresa”, afirmou Luís Montenegro, na sua intervenção inicial no Conselho Nacional do PSD aberta à comunicação social.

De acordo com os estatutos do PSD, compete ao Conselho Nacional “aprovar as propostas referentes ao apoio a uma candidatura a Presidente da República”.

O Conselho Nacional do PSD realiza-se poucas horas depois de o almirante Henrique Gouveia e Melo ter apresentado a sua candidatura à Presidência da República, na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.