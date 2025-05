“É uma grande vitória, é uma vitória que vemos com responsabilidade, mas que sobretudo hoje parece, segundo todos os dados indicam, marcar uma mudança profunda no sistema político português, que é o facto de o Chega se tornar hoje líder da oposição, precisamente com os votos daqueles que tiveram que partir por causa de PS e PSD”, afirmou André Ventura.

O líder do Chega falava aos jornalistas pelas 21:30, à chegada ao hotel em Lisboa onde o partido está reunido para acompanhar a contagem dos votos dos emigrantes, iniciativa que encarou como uma segunda noite eleitoral.

“O Chega será o líder da oposição ao bloco central de interesses”, disse.

Numa altura em que o escrutínio ainda não está terminado, o líder do Chega indicou também que o partido foi o mais votado nos círculos da Europa e Fora da Europa.