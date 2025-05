A decisão da empresa surge depois de restrições preventivas que a Infraestruturas de Portugal (IP) implementou na Linha do Douro, que não afetam o serviço ferroviário regular atual, mas obrigam a que a tração do comboio histórico não possa ser feita com recurso à locomotiva a vapor.

Devido a estas limitações na infraestrutura ferroviária, a CP – Comboios de Portugal informou hoje, em comunicado, que o Comboio Histórico do Douro 2025 circulará inicialmente com uma locomotiva histórica dos anos 60, da série 1401-1467, em substituição da locomotiva a vapor CP 0186.

Esta composição circula ao longo de 36 quilómetros, entre as estações do Peso da Régua, distrito de Vila Real, e do Tua, distrito de Bragança, e inclui carruagens históricas do início do século XX.

A CP disse que está a encetar todos os esforços para que, “com a maior brevidade possível”, a locomotiva a vapor possa voltar a circular “com toda a segurança”.

A IP informou na segunda-feira, em comunicado, que as restrições preventivas surgem na sequência de estudos que tem vindo a realizar no âmbito do projeto de modernização do troço da Linha do Douro entre a Régua e o Pocinho, distrito da Guarda, e visam “garantir as condições de segurança à circulação ferroviária”.

E nesse âmbito, segundo explicou, está a ser feita a avaliação à capacidade de resistência das 12 pontes existentes neste troço, estruturas metálicas da era industrial, construídas nos finais do século XIX, com vista a ponderar a eventual necessidade de proceder ao seu reforço ou mesmo até à sua substituição.

De acordo com a IP, as conclusões preliminares desta avaliação identificam limitações de carga que obrigam a limitar a circulação de comboios entre a Régua e o Pocinho a unidades automotoras ou locomotivas LD1400 ou equivalentes, onde se inclui a locomotiva a vapor.

E adiantou que, de forma a complementar os estudos existentes, está a ser desenvolvida uma avaliação especifica, com acompanhamento do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), para avaliar a possibilidade da circulação do comboio histórico com recurso a locomotiva a vapor no troço Régua – Tua da Linha do Douro.

Segundo a IP, esta avaliação deverá ficar concluída até ao final do próximo mês.

A CP referiu que, perante esta situação e pela importância que este produto turístico tem “na valorização do território, na promoção dos produtos locais e no enriquecimento do serviço de turismo ferroviário nacional”, decidiu que vai manter a temporada de 2025, ainda que com alterações.

O comboio histórico regressa aos carris a partir de 07 de junho, com a temporada 2025 a estender-se até outubro.

As viagens realizam-se aos sábados e domingos e, em algumas quartas-feiras nos meses de julho a setembro, percorrendo a paisagem do Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial da UNESCO.

O programa inclui música tradicional da região, degustação de um cálice de vinho do Porto, prova de alguns produtos regionais e uma paragem no Pinhão (Alijó) para apreciar os painéis de azulejos da estação.