O ministro emitiu estas declarações em Viena, a capital austríaca, onde assinalou o início da presidência croata da UE numa cerimónia que decorreu na embaixada local.

Apesar das expectativas dos países candidatos à adesão, “apoiaremos o que for realista e possível”, preveniu o chefe da diplomacia croata. “O processo de entrada na UE não se faz num dia. Trabalhámos duro para respeitar todos os critérios e as normas”, acrescentou.

Na zona ocidental dos Balcãs, apenas a Sérvia e o Montenegro iniciaram o processo de negociações para a adesão, enquanto a Albânia e a Macedónia do Norte aguardam o início das conversações, bloqueadas pela França e outros países no Conselho europeu de outubro. O Kosovo e a Bósnia-Herzegovina permanecem no final da lista, com perspetivas ainda muito reduzidas.

A Eslovénia (2004) e a Croácia (2013) são os únicos países provenientes da implosão da ex-Jugoslávia que foram admitidos no bloco comunitário.