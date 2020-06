Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), são agora 193.761 o total de casos no país, 178.100 foram considerados curados, com uma subida de 400 em relação ao dia anterior. Desde o início da pandemia de covid-19, contabilizaram-se 8.961 óbitos na Alemanha.

Os dados não incluem quatro dos estados federados, que não enviaram hoje os números relativos às suas regiões.

Baviera e Renânia do Norte-Vestefália continuam a concentrar o maior número de casos do país, com 48.344 e 42.869 até agora, respetivamente.

Markus Söder, o líder do governo da Baviera, a maior região alemã, defende a ampliação de testes gratuitos a toda a população e a obtenção dos resultados em 24 horas.