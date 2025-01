A polícia da Baviera confirmou que recebeu o alerta no domingo, quando foi avisada de um voo de ‘drones’ sobre a base aérea de Manching, perto da cidade de Ingolstadt. Um helicóptero da polícia foi enviado para a zona, mas não conseguiu identificar a origem dos ‘drones’.

A unidade do Ministério Público de Munique responsável pelos casos de terrorismo e extremismo tomou conta da investigação e já admitiu que não exclui a hipótese de voos de espionagem, com principal incidência nas questões relacionadas com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Em dezembro, já tinham sido registados outros voos ilegais sobre as zonas de segurança militar de Manching e da vizinha Neuburg an der Donau.

Em Manching está localizado o Centro Técnico e de Aeronavegabilidade do Exército Alemão, que testa os aviões encomendados para a Força Aérea Alemã, enquanto em Neuburg está localizada a 74.ª Ala Tática da Força Aérea, responsável pelo policiamento do sul do país com os Eurofighter Typhoons.