Os três incêndios que destruíram mais de 1.000 hectares no fim de semana em Espanha estão controlados, mas a maioria do país está em estado de alerta, no primeiro dia de uma nova onda de calor, a terceira no verão.

Várias províncias da Andaluzia (sul), Castela-La Mancha (centro) e Extremadura (oeste) foram colocadas em vigilância laranja por causa do calor, com temperaturas que podem chegar a 43°C hoje, segundo a agência meteorológica nacional (Aemet). Quase toda a Andaluzia e Extremadura, assim como o sul de Castilla-La Mancha, estão em alerta vermelho para o risco de incêndio, enquanto o alerta laranja prevalece em quase todas as outras regiões, segundo a Aemet. Esta terceira onda de calor do verão, que afeta toda a Península Ibérica, deve durar até quinta-feira e surge depois de um fim de semana intenso para os bombeiros espanhóis. O incêndio que deflagrou a menos de 10 quilómetros da cidade de Cádis (Andaluzia) na tarde de domingo foi “estabilizado” pouco antes da meia-noite, informou no Twitter, rebatizado de “X”, o serviço regional de incêndios florestais (Infoca). As chamas atingiram uma floresta de pinheiros adjacente à cidade de Puerto Real, causando o encerramento temporário da estrada que liga a Cádiz, cidade turística, e obrigando a mobilizar várias dezenas de bombeiros durante a noite. Outro incêndio, também já controlado, afetou cerca de 450 hectares na província andaluza de Huelva no fim de semana. Na Catalunha (nordeste), do lado do Mediterrâneo, na fronteira com a França, os bombeiros lutam desde sexta-feira contra um outro incêndio e as rajadas de vento têm complicado a intervenção dos meios aéreos. Os bombeiros catalães anunciaram hoje na rede social X ter “controlado” o incêndio, depois de o terem “estabilizado” no sábado à noite. Trinta unidades ainda estão no local e quase 600 hectares foram queimados, segundo guardas florestais catalães. A Catalunha e a Andaluzia são as duas regiões de Espanha mais afetadas por uma seca intensa que favorece a propagação dos incêndios. Mais de 70.000 hectares arderam em Espanha desde o início do ano, uma avaliação distante do registo de 2022, quando mais de 300.000 hectares foram destruídos pelas chamas, segundo o sistema europeu de informação sobre incêndios florestais (Effis). Especialistas acreditam que a multiplicação dessas ondas de calor, assim como o aumento da sua duração e intensidade, são consequência das alterações climáticas. Espanha, com 75% do território atualmente ameaçado pela desertificação, segundo a ONU, é de todos os países da Europa Ocidental o mais ameaçado por este fenómeno. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram