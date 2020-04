Via Skype, o presidente executivo da Altice Portugal respondeu na SIC Notícias sobre o crescimento do tráfego das comunicações e a capacidade de resposta da operadora.

Alexandre Fonseca garantiu que tal crescimento "tem sido garantido pela capacidade das redes".

Em números, registou-se um crescimento no tráfego de voz (telefone fixo) de 85%, houve um aumento em cerca de 60% do trafego normal na internet e o consumo de televisão cresceu entre 25% a 30%.

Relativamente à necessidade de reforço das infraestruturas de comunicação, Alexandre Fonseca diz que tal já está a ser feito. "A cada 48-72 horas há uma necessidade de reforçar as nossas redes", explicou.

"Na terça feira [7 de abril] registámos um pico histórico de tráfego na internet em Portugal. E isto só é possível porque a cada dois-três dias estamos a reforçar a capacidade das nossas redes", acrescentou.

O presidente executivo da Altice Portugal mostrou-se tranquilo relativamente a este aspeto. "Tal como nas últimas três-quatro semanas, apesar dos crescimentos anormais, não houve qualquer falha, estamos tranquilos no sentido que o investimento e o trabalho que estamos a fazer vão garantir que as redes, o serviço de voz, de dados e televisão, vão continuar a funcionar sem qualquer problema", disse.

Questionado se perante dificuldades financeiras comprovadas, por parte dos seus clientes, a Altice irá facilitar e acelerar alterações ou rescisões contratuais, Alexandre Fonseca respondeu em linha com as decisões ontem tomadas pela Assembleia da República. "Estamos completamente de acordo com o princípio de que não haja cortes de serviços de comunicações a quem comprovadamente tenha dificuldades económicas", referiu sublinhando que tal decisão já tinha sido comunicada "voluntariamente" a 20 de março ao secretário de Estado Adjunto e das Comunicações. Essa "flexibilização", realçou Alexandre Fonseca, não é de agora, e já vem sendo praticada pela operadora há vários anos, junto das famílias e das empresas.

