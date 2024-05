Em comunicado, o ministério liderado por Dalila Rodrigues revelou que Alexandre Pais, historiador de arte e atual diretor do Museu Nacional do Azulejo, vai suceder a Pedro Sobrado, que volta assim ao cargo que deixou em outubro enquanto presidente do conselho de administração do Teatro Nacional São João, no Porto.

Por seu lado, João Soalheiro vai suceder ao arquiteto João Carlos Santos no Património Cultural, cessando também funções a vice-presidente Laura Castro.

No mesmo comunicado, o Ministério da Cultura anunciou ainda que Margarida Donas Botto, especialista em recuperação do património, vai assumir o cargo de diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, em Lisboa, vago desde que Dalila Rodrigues tomou posse como ministra da Cultura, em abril.