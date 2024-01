PSD, CDS e PPM assinam aquele que é o início da coligação de direita para as eleições legislativas de 2024.

Depois da assinatura do acordo, Miguel Guimarães em representação dos independentes, inicia os discursos. Começa por dizer, “não posso continuar calado perante o que está a acontecer no país. A [AD] tem todas as condições para poder governar Portugal. Para fazer mais e melhor. São quase nove anos em que os aspetos negativos suplantam claramente aquilo que foram os aspetos positivos”

Depois da economia e do estado da classe média, o antigo bastonário da ordem dos médicos foca-se no SNS e na sua situação atual, dizendo que "se o PS criou o SNS, agora está a destruí-lo".

De seguida, Gonçalo da Câmara Pereira, Líder do Partido Popular Monárquico, lembra que as "políticas do PS estão a atrasar o nosso país". Faz um périplo pelo pela AD de 1079 e as vantagens para o país que dela resultaram. E da importância do PPM para essa aliança, concluindo que "o PPM quer defender velhos ideias ecológicos" e "nacionalistas".

O Presidente do CDS, Nuno Melo, também alude à memória dos que fizeram a primeira AD e mudaram Portugal: Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Adelino Amaro da Costa e Gonçalo Ribeiro Telles. E diz que em comum com eles "temos a mesma determinação no combate ao socialista e no amor a Portugal”.

E continua, “as próximas eleições não serão umas eleições apenas. As eleições de 10 de março vão ser a primeira oportunidade de os portugueses responderem ao referendo se aceitam o estado a que Portugal chegou e se estão disponíveis para fazer alguma coisa para mudar”. Para depois de uma crítica ao trabalho do PS nos últimos anos, terminar dizendo que Pedro Nuno Santos “é o rosto personificado do desastre”.

Traz as migrações a debate, mas distancia-se do Chega referindo que a AD é a solução para o “absoluto descontrolo de fronteiras que se vive em Portugal porque não há mínimo de humanidade da integração”.

O acordo, assinado pelos presidentes do PSD, Luís Montenegro, do CDS-PP, Nuno Melo, e do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, aponta como prioridades da AD alcançar níveis elevados de crescimento, reforçar rendimentos e salvar e reabilitar o Estado Social do definhamento em curso.

Na sala, completamente lotada e com muitas pessoas de pé e à porta que não conseguiram entrar, destaque para a presença de alguns notáveis como, por exemplo, dos ex-ministros Leonor Beleza e José Pedro Aguiar-Branco e o presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira.

No texto, reitera-se que este acordo de coligação entre os três partidos incluirá as legislativas de 10 de março e as eleições europeias de 09 de junho, uma aliança “com o propósito de oferecer a Portugal a mudança política necessária e um Governo ambicioso, reformista, moderado estável e maioritário”.

O acordo de coligação prevê que o programa eleitoral da Aliança Democrática – que promete uma campanha “pela positiva” - tenha contributos dos três partidos e de personalidades independentes e, sobre lugares, refere apenas que as listas para as legislativas e europeias “serão baseadas na ponderação global dos resultados que os três partidos obtiveram” em anteriores sufrágios, cumprindo a lei da paridade e incluindo independentes.

*Com Lusa