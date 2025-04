De acordo com as orientações do Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar dos Estados Unidos da América (USDA), os frigoríficos tendem a manter os alimentos seguros durante cerca de 4 horas, ou seja bem mais do que o tempo que durou o apagão em Portugal. Já os congeladores cerca de 48 horas (24 horas se estiver meio cheio).

O que se deve ter em conta quando tudo volta a funcionar?

Nunca experimentar alimentos para verificar a segurança. Em caso de dúvida, deve deitar-se tudo fora.

Os alimentos mais perigosos são: carne, aves, peixes, ovos e substitutos de ovos crus, cozidos ou sobras, sopas, produtos pré-feitos, saladas, leite, natas, iogurtes, queijos, frutas e vegetais cortados, vegetais cozidos, sumos de fruta abertos, molhos, massa cozida e massas de bolos ou panquecas, pastéis recheados com creme ou alho armazenado em óleo;

Deve deitar-se fora maionese aberta, o molho tártaro se tiverem sido mantidos acima de 10 °C por mais de 8 horas;

Deve deitar-se fora quaisquer alimentos como pão ou folhas verdes para salada que possam ter sido contaminados por sucos que escorrem de carne, frango ou peixe crus;

Tudo o que tiver cheiro deve ser descartado;

O que é seguro para consumo depois de um apagão?

Alimentos muito ácidos, como mostarda, ketchup, picles, molhos para salada não cremosos, geleias e compotas, podem estragar-se mais rápido;

Alimentos que não precisam de refrigeração. Esses alimentos podem ser usados, a menos que tenham criado mofo ou apresentem odor incomum;

Frutas e vegetais inteiros (frescos);

Sumos de frutas e vegetais (fechados);

Frutas secas e coco;

Produtos assados, como tortas de frutas, pães e bolos (exceto aqueles com cobertura);

Queijos duros e processados;

Manteiga e margarina;

Ervas e especiarias frescas;

Farinha;

Nozes.

E do congelador o que é seguro?