Trata-se de um estudante chinês, que mora no Japão e foi resgatado pela primeira vez de helicóptero na terça-feira, enquanto estava no famoso trilho Fujinomiya, que fica cerca de 3.000 m acima do nível do mar, avança o canal britânico BBC.

O jovem não conseguiu descer pelo mesmo caminho depois de perder os crampons, um dispositivo com pontas preso à sola do calçado de escalada para melhor tração.

Mas dias depois, regressou à montanha para recuperar os pertences que tinha deixado para trás, incluindo o seu telemóvel. Depois disto foi resgatado novamente no sábado após sofrer com a altitude, mas agora está fora de perigo.

Devido às condições adversas, as pessoas são desencorajadas a escalar o Monte Fuji fora da temporada oficial de escalada, que começa no início de julho e termina no início de setembro.

Todas os trilhos que levam ao cume do Monte Fuji estão fechados neste momento, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente do Japão.

Após o resgate do homem, a polícia da província de Shizuoka reiterou a recomendação contra a escalada da montanha fora de temporada, pois o clima pode mudar repentinamente, dificultando a resposta dos socorristas. As instalações médicas ao longo dos caminhos também estão fechadas.

Reconhecido no mundo pelo formato de cone perfeito, o Monte Fuji, com 3.776 m de altura, é uma das atrações mais populares do Japão, e as autoridades têm tomado medidas nos últimos anos para lidar com o excesso de turismo, aumentando as taxas de escalada.

Em 2023, mais de 220.000 pessoas escalaram o Monte Fuji entre julho e setembro.