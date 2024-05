“Kami Rita chegou ao cume esta manhã. Estabeleceu um novo recorde de 29 ascensões ao Evereste”, disse Mingma Sherpa, da Seven Summit Treks.

Guia de montanha há mais de 20 anos, Kami Rita Sherpa subiu ao cume do Evereste, a uma altitude de 8.849 metros, pela primeira vez em 1994.

Desde então, tem escalado a montanha mais alta do mundo quase todos os anos, conduzindo clientes.

“De volta para uma 29.ª subida ao topo do mundo (…) O trabalho de um homem, o sonho de outro homem, ou o de uma mulher”, escreveu o alpinista, de 54 anos, na rede social Instagram.

No ano passado, subiu duas vezes ao cume do Evereste, estabelecendo de cada vez um novo recorde, depois de ter sido ultrapassado por outro guia, Pasang Dawa Sherpa.

O alpinista nepalês tem subido a vários outros picos com mais de oito mil metros, incluindo o K2 no Paquistão, a segunda montanha mais alta do mundo.

Este ano, o Nepal emitiu 414 autorizações para escalar o Everest para a época de primavera, entre abril e princípios de junho.

A maioria dos alpinistas parte com um guia nepalês. Espera-se que mais de 800 pessoas escalem o Evereste nas próximas semanas, após a partida do primeiro grupo de nepaleses na sexta-feira.

Oito das dez montanhas mais altas do planeta situam-se no Nepal, que recebe centenas de aventureiros todas as primaveras, quando as condições são mais favoráveis.

Em 2023, mais de 600 alpinistas atingiram o cume do Evereste, tendo sido registado um recorde de 18 mortes.