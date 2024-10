Fay Manners, natural de Bedfordshire, em Inglaterra, e a sua parceira de escalada, Michelle Dvorak, dos Estados Unidos da América, ficaram presas na montanha Chaukhamba, no norte da Índia e que pertence aos Himalaias, depois de a corda que segurava a comida, a tenda e o equipamento de escalada se romper.

A mais de 6.096 metros de altitude, a dupla enviou, de imediato, uma mensagem de texto de emergência.

À BBC News, Manners, que é uma alpinista especializada em escaladas difíceis e que, atualmente, mora em Chamonix, em França, contou que uma pedra cortou a corda que puxava as mochilas da dupla.

"Eu vi as mochilas caírem montanha abaixo e, imediatamente, soube as consequências do que estava por vir", disse.

"Não tínhamos mais nenhum equipamento de segurança. Nenhuma tenda. Nenhum fogão para derreter neve e conseguir água. Nenhuma roupa quente para a noite", continuou.

Para tentarem sobreviver, as mulheres abrigaram-se numa saliência quando começou a nevar, dividindo o único saco de dormir que tinham.

"Eu sentia-me em hipotermia. Tremia constantemente e, com a falta de comida, o meu corpo estava a ficar sem energia para se manter quente", contou Manners.

Na manhã seguinte ao ocorrido, um helicóptero da Força Aérea da Índia iniciou as buscas pela dupla, mas não conseguiu localizá-las.

"Eles tentaram resgatar-nos, mas as condições eram brutais para a equipa (de busca e salvamento) operar. Mau tempo, neblina, altitude elevada e eles não conseguiram encontrar-nos", explicou.

As duas decidiram descer a encosta da montanha para tentarem, pelo menos, encontrar um pouco de gelo derretido para encherem as suas garrafas com água.

Segundo Manners, as alpinistas "mal sobreviveram" à tempestade naquela tarde e à segunda noite no frio, sem comida e com pouca água.

"O helicóptero passou novamente, mas não conseguiu ver-nos. Ficámos destruídas", referiu.

"Sabíamos que tínhamos que tentar descer nós mesmas, pois o helicóptero não nos ajudaria", explicou ainda a britânica.

Na segunda manhã, Manners e Dvorak começaram a descer, cautelosamente, a encosta rochosa em rapel, cientes de que a sua condição frágil poderia prejudicá-las.

Nesse momento, avistaram um grupo de alpinistas franceses que vinha em seu auxílio. Após partilharem os seus equipamentos, comida e sacos de dormir, a equipa contactou o helicóptero, transmitindo-lhe a localização exata para o resgate.

"Chorei de alívio ao saber que poderíamos sobreviver", descreveu Manners.

"Eles ajudaram-nos a atravessar o glaciar, o que teria sido impossível sem os equipamentos", acrescentou. "Teríamos morrido congeladas ou por escorregarmos a tentar atravessar a montanha sem o equipamento certo".

Já em segurança, a alpinista considerou que o incidente com a corda "foi lamentável e muito raro".

Em 2022, Fay Manners foi a primeira mulher a fazer a rota da Phantom Direct na face sul do Grand Jorasses, no Mont Blanc. Além disso, escalou ainda famosos picos no Paquistão e na Gronelândia no ano passado.

O principal objetivo da alpinista é inspirar mulheres a interessarem-se pela atividade desportiva e tornarem-na um passatempo.