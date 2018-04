Os dados do NVI indicam que às 11:00 (10:00 hora em Lisboa) a participação nas eleições era de 30%, uma percentagem que é superior à média da participação, à mesma hora, nas eleições húngaras desde 1990.

As últimas sondagens indicam uma vantagem clara para o Fidesz, o partido conservador nacionalista do primeiro-ministro, Viktor Orbán, que em campanha eleitoral prometeu prosseguir com as suas políticas anti-imigração.

Nos últimos dias antes das eleições, Orbán e o seu governo intensificaram as mensagens populistas e alarmistas sobre alegados perigos de uma possível vaga migratória de muçulmanos rumo ao país. Ao mesmo tempo, um diário conotado com a oposição revelou nos últimos dias vários escândalos de corrupção que, alegadamente, envolvem pessoas próximas de Orbán.

As sondagens dão ao Fidesz 45% das intenções de voto, seguidos da extrema-direita Jobbik, com 20%, e da coligação entre os sociais-democratas MSZP e o centro-esquerda Diálogo (Párbeszéd) com 19%.