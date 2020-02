“A escola instaurou um processo disciplinar ao aluno que na véspera havia protagonizado um momento de desacato”, refere uma informação enviada pela tutela à Lusa, acrescentando que “o policiamento junto à escola foi reforçado e os serviços do Ministério da Educação têm estado em contacto permanente com a direção do estabelecimento escolar”.

Hoje, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) anunciou que uma mulher de 32 anos foi detida na quarta-feira, na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, suspeita do crime de “ofensas à integridade física” a uma professora.

Segundo o Cometlis, a suspeita é “mãe de um aluno” que frequenta uma escola em Campo de Ourique e terá agredido uma professora de 54 anos devido a “um conflito entre alunos no dia anterior [terça-feira]” e que “teria levado a uma agressão” do filho da suspeita pela docente.

A PSP adianta que encontrou a professora “no chão a ser auxiliada por testemunhas”, enquanto a alegada agressora, “juntamente com um familiar”, se dirigia à vítima “de forma agressiva”.