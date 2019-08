Os alunos podem experimentar até três cursos, mas Ana Rita Silva optou apenas por um: Escola Superior de Enfermagem, no Porto.

“Não sabia muito bem o que queria fazer e sentia que precisava de parar um ano. Decidi experimentar enfermagem e adorei”, disse à Lusa a jovem de Carregal do Sal, em Viseu, que durante duas semanas se mudou para o Porto, onde teve uma “experiência enriquecedora”.

Na primeira semana frequentou as aulas do 1.º ano e na segunda as cadeiras do 2º ano: “Vivi uma vida de universitária”, recordou a jovem que no ano seguinte concorreu ao concurso nacional de acesso ao ensino superior e entrou no curso de enfermagem.

Ao contrário dos concursos nacionais, no GYP nunca nenhum aluno foi excluído. São cerca de 100 cursos em oito instituições: Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Évora, Universidade do Algarve e Escola Superior de Enfermagem do Porto e o Instituto Politécnico de Leiria.

Normalmente, as faculdades não apresentam restrições quanto ao número de participantes, segundo informações avançadas à Lusa pela associação sem fins lucrativos.

As Universidades de Lisboa e do Porto são as que têm mais procura: Em Lisboa destaca-se a Nova e no Porto as faculdades de Engenharia (FEUP), Economia (FEP) e Letras (FLUP). Nos últimos tempos, a Universidade do Algarve também ganhou fama.

Maria Pignatelli optou pelos cursos de Ciência Política e Relações Internacionais na Nova de Ciências Sociais e Humanas e o curso de Gestão na Nova SBE.

“Achei o programa perfeito para o meu período de indecisão: pude experimentar cursos de áreas diferentes, em diferentes faculdades por todo o país. O céu parecia ser o limite”, explicou à Lusa Maria Pignatelli.

Maria sentia-se “emancipada”: “Assistia às aulas, podia colocar perguntas livremente e falar com os professores no fim. Não tinha faltas, testes, exames ou trabalhos de grupo com que me preocupar e ainda tinha acesso a visitas de estudo e à cantina da faculdade”, recordou.

Gostou da aventura, mas acabou por não seguir nenhuma das áreas que experimentou. Hoje está inscrita em Marketing e Publicidade do IADE.

No ano passado, o Gap Year Portugal decidiu abrir uma 2.º fase de inscrições que decorre durante o segundo semestre para os alunos não conseguem tomar uma decisão durante os meses de verão, até porque muitos estão dependentes dos resultados do concurso de acesso ao Ensino Superior.

Para todos os outros que querem ter uma experiência académica, o prazo de candidatura termina a 01 de setembro.