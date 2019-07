Na carta aberta dos alunos do ISCEM dirigida ao ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, ao diretor-geral do Ensino Superior (DGES), João Queiroz, e ao presidente do conselho de administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), Alberto Amaral, afirma-se que “é necessário que se oiça os alunos”.

“É necessário que se relembre que os estabelecimentos de ensino servem os alunos e suas formações; o Ministério, a DGES e a A3ES servem os interesses dos alunos e a qualidade do seu ensino. As irregularidades que a A3ES aponta ao Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM) são meramente administrativas (algumas estando já resolvidas), não pondo em causa a qualidade do seu ensino, até porque os cursos que leciona estão acreditados”, escrevem os alunos.

Aos três responsáveis a quem dirigem a carta, os estudantes pedem que não se encerre a escola por problemas administrativos que “estão já a ser resolvidos”.

“Não limpem as mãos da responsabilidade, porque estão a prejudicar os alunos mais do que ninguém. Não nos digam que vamos ficar melhor sem conhecer a nossa realidade”, afirmam.

O ISCEM não vai abrir em 2019-2020, forçado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) a encerrar compulsivamente depois de ter sido decidido não atribuir acreditação à instituição.

Um corpo docente com falsos especialistas, acumulação de vários cargos diretivos numa única pessoa, ausência de política de recrutamento de docentes e outros incumprimentos da lei e regulamentos motivaram o encerramento compulsivo do ISCEM, de acordo com a decisão da A3ES, disponível para consulta na página ‘online’ da agência.

Para além de vários incumprimentos regulamentares e legais – a violação de normas do Regulamento Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) está entre as falhas apontadas – a A3ES refere ainda questões com o corpo docente do ISCEM, sem avaliação de desempenho ou política de recrutamento.

“Dos 22 docentes, apenas seis estão a tempo integral e destes, apenas três são doutorados, nenhum em Marketing, área científica em que se situam os quatro ciclos de estudos oferecidos pelo Instituto. A alínea b) do nº 1, art.º 49 do RJIES não está cumprida, isto é, não existe um detentor do título de especialista ou do grau de doutor por cada 30 estudantes. Todos os docentes ‘especialistas’ do CD são-no por decisão do CTC, nenhum apresentando o respetivo título, cuja legislação, aliás, era do desconhecimento dos órgãos do ISCEM e dos próprios docentes”, lê-se na decisão da A3ES.