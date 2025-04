Apoiado pelo público em Macau, o chinês Lin Shidong começou melhor a partida e venceu o primeiro parcial por 11-6.

Mas Calderano, quinto do ranking mundial, não deu depois hipóteses ao jovem chinês de 20 anos e ganhou os quatro parciais seguintes, por 7-11, 9-11, 4-11 e 5-11, para garantir a vitória em 42 minutos.

O brasileiro de 28 anos é o primeiro não chinês a conquistar a Taça do Mundo desde o alemão Dimitrij Ovtcharov, em 2017.

Antes de derrotar o número um do ranking mundial, Calderano já tinha batido o número dois, o campeão mundial e olímpico Wang Chuqin, nas meias-finais, e o número três, o japonês Tomokazu Harimoto, nos quartos de final.

Pelo contrário, na competição feminina não houve surpresas, com a campeã mundial e líder do ranking, a chinesa Sun Yingsha, a vencer face à também chinesa Kuai Man, sétima do mundo, por quatro parciais a zero (11-9, 11-6, 11-9 e 11-6).

A Taça do Mundo contou com a participação da portuguesa Jieni Shao, atual 52.ª da hierarquia mundial, que foi eliminada na fase de grupos, após um empate e uma derrota, contra a chinesa Wang Yidi, terceira do mundo.

O torneio decorreu em Macau pelo segundo ano consecutivo, depois de uma pausa de quatro anos devido à pandemia de covid-19. O torneio distribui prémios totais no valor de um milhão de dólares (884 mil euros).