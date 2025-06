"Eu achei-o bonito e puro", diz Wang. "O nosso amor aprofundou-se com o tempo."

Quase três anos depois, o casal gay chinês está a casar-se na Tailândia, depois de se ter tornado a maior nação da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo este ano, incluindo para casais estrangeiros.

São dos primeiros casais LGBTQ chineses a casar no país do Sudeste Asiático, enquanto celebra seu primeiro Orgulho desde a aprovação da lei.

"A Tailândia é um país mais livre", disse Wang após assinarem a certidão de casamento num cartório de Bangkok. "É também mais inclusivo com a nossa comunidade."

Acredita que são o primeiro casal gay chinês a realizar uma cerimónia de casamento completa na Tailândia, mas que "gradualmente" mais seguirão os seus passos.

"Acho que somos únicos até agora... mas espero que possamos ter uma influência positiva."

Contaram com a ajuda de um agente e de um consultor para organizar o casamento e a papelada para finalmente realizar o sonho.

Baladas de amor e votos

Mais de 30 países legalizaram o casamento para todos desde depois de os Países Baixos terem sido os primeiros a permitir uniões entre pessoas do mesmo sexo em 2001.

A Tailândia foi o terceiro lugar na Ásia, depois de Taiwan e Nepal.

O reino ocupa uma posição alta em índices recentes que medem as atitudes públicas em relação às pessoas LGBTQ, mas estruturas legais correspondentes estavam ausentes antes de aprovar o projeto de lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo uma votação histórica no parlamento em junho passado.

Milhares de casais em todo o reino casaram-se num casamento coletivo no dia em que as uniões entre pessoas do mesmo sexo se tornaram legais em janeiro deste ano.

Chris Yan, consultor jurídico que ajudou Wang e Song a navegar na administração tailandesa para formalizar a sua parceria, diz que o processo para estrangeiros registarem o casamento na Tailândia é bastante tranquilo, desde que possam fornecer os documentos necessários.

"Acredito que seja mais avançado do que muitos outros países, já que o custo na Tailândia é bastante baixo", diz ele.

"Podem ficar no país por mais tempo e o processamento dos documentos é mais rápido."

Rodeados por dezenas de amigos próximos e ao lado do pequeno cão que carrega as alianças, Wang e Song cantam baladas de amor um para o outro numa praia arenosa de Pattaya antes de lerem de forma emocionada os votos de casamento.

Voltarão para a China após a lua de mel, mas esperam eventualmente reformar-se na Tailândia.

A vida é curta, é a mensagem que têm para outros casais como eles.

Wang disse: "Fique com quem quer estar."

Obstáculos burocráticos

As autoridades chinesas descriminalizaram a homossexualidade em 1997, mas o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é legal e o estigma social é generalizado.

Apesar de um período de calma relativa nos anos 2000 até meados de 2010, grupos de direitos afirmam que os anos recentes têm visto um endurecimento nos espaços e na liberdade de expressão da comunidade.

O agente imobiliário Owen Zhu tem um negócio de propriedades na Tailândia que também ajuda casais gays chineses a casarem-se na Tailândia.

Zhu, de 40 anos, disse que as maiores dificuldades enfrentadas por casais como Wang e Song estão relacionadas com a papelada, bem como o preconceito.

É difícil para indivíduos LGBTQ chineses obterem o certificado de estado civil exigido pela Tailândia que comprove que não são casados, disse à AFP.

A China também não reconhece casamentos entre pessoas do mesmo sexo registados no exterior.

Mas Zhu acredita que, apesar dos obstáculos burocráticos da China, haverá um aumento no número de casais chineses que desejam casar e até viver a longo prazo na Tailândia.

"Há uma grande demanda de mercado de muitos casais chineses do mesmo sexo", diz.

"A Tailândia é um lugar particularmente tentador, permitindo a liberdade de fazer coisas impossíveis na China, como dar as mãos ou beijar em público. Na China, não podem ousar fazer tais coisas."

Zhu diz que o simples ato de assinar um documento de casamento é profundamente significativo para os seus clientes.

"Embora este pedaço de papel possa não ser reconhecido na China, nos seus corações, vêem como reconhecimento e aceitação do mundo", diz ele.