O governo de Mato Grosso do Sul está a preparar uma grande operação para combater os focos de incêndio que afetam algumas áreas daquela região, principalmente nos municípios de Miranda, Aquidauana e Corumbá, segundo um comunicado.

Mais de 50.000 hectares, equivalentes a 50.000 campos de futebol, foram queimados em apenas cinco dias, um desastre que, segundo o governo regional, "nunca havia acontecido antes".

O capitão dos bombeiros de Aquidauana, Vinicius Barbosa Gonçalves, responsável pelas operações de campo, informou que as fontes de incêndio estão concentradas principalmente no sul da região do Pantanal, reconhecido como Património Mundial pela Unesco e onde vivem centenas de mamíferos, peixes e aves.

"Estou aqui (na região) há pouco tempo, mas quem mora aqui há muito tempo diz que nunca houve incêndios tão intensos como esses. Uma área muito grande foi queimada, mas ainda não sabemos a extensão e as perdas", disse o diretor de uma fazenda a região, Anderson Vargas.

O governo regional estendeu a proibição do uso de fogo em áreas do "bioma Pantanal" por 30 dias, com o intuito de evitar novos incêndios.

Os incêndios no Pantanal começaram há cerca de três meses, assim como os da Amazónia, coincidindo com a estação seca, mas intensificaram-se na última semana.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta, tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).